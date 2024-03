China National Complete Plant Import, Export Coltd-Anleger machen nicht mehr mit!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt China National Complete Plant Import & Export mit einer Rendite von -27,17 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,88 Prozent, wobei China National Complete Plant Import & Export mit 8,29 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Complete Plant Import & Export liegt bei 216,35, ähnlich wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während es keine negativen Beiträge gab. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China National Complete Plant Import & Export daher eine "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die China National Complete Plant Import & Export mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 70,59 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt bewerten die verschiedenen Kriterien die China National Complete Plant Import & Export unterschiedlich, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, während die technische Analyse eher negativ ausfällt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft auf den Aktienkurs auswirken werden.