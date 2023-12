China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die China National Complete Plant Import & Export hat eine Dividendenrendite von 0 %, was 1,49 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 1,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag im Vergleich zur Branche der Handelsunternehmen und Distributoren.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen zu dem Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die China National Complete Plant Import & Export eine Performance von -2,42 %, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt um -1,05 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,37 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 1,74 % unter dem Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China National Complete Plant Import & Export weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die China National Complete Plant Import & Export somit in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse.