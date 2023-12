China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

China National Complete Plant Import & Export wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 216,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zeigt die Aktie keine Über- oder Unterbewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat China National Complete Plant Import & Export im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,42 Prozent erzielt. Dies liegt 1,71 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -1,04 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 1,38 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,66 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,8 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine negative Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass China National Complete Plant Import & Export neutral bewertet wird, basierend auf fundamentalen und technischen Kriterien, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien negativ eingestuft werden.