China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die China National Complete Plant Import & Export wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,45 CNH, während der Kurs der Aktie (11,17 CNH) um -10,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,83 CNH zeigt eine Abweichung von -5,58 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China National Complete Plant Import & Export zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (32,47 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,28 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite der China National Complete Plant Import & Export um mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Performance mit 4,94 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Beiträgen führt jedoch zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend erhält die China National Complete Plant Import & Export für den gleitenden Durchschnittskurs, den Relative Strength Index und den Branchenvergleich die Gesamtbewertung "Schlecht". Lediglich im Bereich des Sentiments und Buzz wird eine "Gut"-Bewertung vergeben.