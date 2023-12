China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Aktienkurs von China National Complete Plant Import & Export hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industrie-Sektors in den letzten 12 Monaten um -2,42 Prozent verschlechtert. Dies liegt mehr als 2 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Die durchschnittliche Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche betrug -1,09 Prozent, wobei China National Complete Plant Import & Export auch hier mit 1,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China National Complete Plant Import & Export derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,66 CNH, während der Aktienkurs (13,13 CNH) um +3,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 11,87 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +10,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Complete Plant Import & Export 216, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" steht. Diese Branchenunternehmen haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist China National Complete Plant Import & Export aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei China National Complete Plant Import & Export festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.