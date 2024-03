China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die China National Complete Plant Import & Export-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet, basierend auf dem aktuellen Kurs von 10,15 CNH, der -13,54 Prozent unter dem GD200 (11,74 CNH) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, beträgt 10,64 CNH, was einem Abstand von -4,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China National Complete Plant Import & Export mit 216,35 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Hierbei erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso fand keine bedeutende Diskussionsintensität statt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur Industriebranche hat die China National Complete Plant Import & Export-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,17 Prozent erzielt, was 12,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.