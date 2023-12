China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von China National Complete Plant Import & Export liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor bei einer Rendite von -3,17 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,17 Prozent, wobei China National Complete Plant Import & Export hier ebenfalls deutlich darunter liegt, nämlich um 3 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Complete Plant Import & Export liegt bei einem Wert von 216, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat China National Complete Plant Import & Export mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.52%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der China National Complete Plant Import & Export liegt bei 92,68, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".