China National Complete Plant Import, Export Coltd Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von China National Complete Plant Import & Export ist in den letzten 12 Monaten um -38,15 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -20,92 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China National Complete Plant Import & Export eine Underperformance von -17,23 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,72 Prozent im letzten Jahr, wobei China National Complete Plant Import & Export 18,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von China National Complete Plant Import & Export beträgt 216. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt China National Complete Plant Import & Export mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu China National Complete Plant Import & Export war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.