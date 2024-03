China National Chemical Engineering Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von China National Chemical Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,91 Prozent verzeichnet, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Baubranche beträgt die mittlere Rendite in diesem Zeitraum -18,89 Prozent, wobei China National Chemical Engineering 2,02 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China National Chemical Engineering liegt derzeit bei 7,39 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 6,85 CNH gehandelt wird, hat sich ein Abstand von -7,31 Prozent ergeben. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 6,49 CNH, was einer Differenz von +5,55 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China National Chemical Engineering eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in diesem Zeitraum mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über China National Chemical Engineering in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt negativen Stimmung und damit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.