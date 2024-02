China National Chemical Engineering Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Anleger-Stimmung zu China National Chemical Engineering wird in den sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen der vergangenen zwei Wochen. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei China National Chemical Engineering. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,34 Prozent erzielt, was 6,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Bauwesen" liegt die Rendite von China National Chemical Engineering um 5,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von China National Chemical Engineering mit einer Ausprägung von 23,76 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".