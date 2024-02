China National Chemical Engineering Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Einschätzung einer Aktie kann auch durch eine längere Analyse der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. China National Chemical Engineering zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China National Chemical Engineering von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Redaktion fand zudem 3 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -26,34 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor eine Unterperformance von 6,94 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -20,57 Prozent, und China National Chemical Engineering liegt aktuell 5,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China National Chemical Engineering zeigt eine Ausprägung von 23,76, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,72, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China National Chemical Engineering-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich China National Chemical Engineering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China National Chemical Engineering-Analyse.

China National Chemical Engineering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...