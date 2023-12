China National Chemical Engineering Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachtet man China National Chemical Engineering, so ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 87,18 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 76,43 Punkten über dem Wert von 70, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Insgesamt wird das Wertpapier daher mit einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China National Chemical Engineering-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,39 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,23 CNH liegt somit deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auch für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China National Chemical Engineering eine Performance von -27,23 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -26,27 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über China National Chemical Engineering in den sozialen Medien. Auch die Häufigkeit der Diskussionen blieb im normalen Rahmen. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält das China National Chemical Engineering-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in verschiedenen Kategorien, was auf eine negative Entwicklung hinweist.