China National Building Material Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China National Building Material. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet. Auch in den Diskussionen auf sozialen Medien gab es weder positive noch negative Ausschläge, hauptsächlich wurden neutrale Themen angesprochen. Die Aktie von China National Building Material wird daher als "Neutral" eingestuft, was die Anlegerstimmung betrifft.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Building Material bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,08 als unterbewertet eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der China National Building Material-Aktie beträgt aktuell 35 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 65,33. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für China National Building Material.