China National Building Material Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das Anleger-Sentiment hat in den letzten zwei Wochen eine positive Entwicklung aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf China National Building Material. An zwei Tagen wurde ein grünes Stimmungsbarometer verzeichnet, während keine negativen Diskussionen festgehalten wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen keine signifikanten positiven oder negativen Themen auftraten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die fundamentalen Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Building Material derzeit einen Wert von 6 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 6,68 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 51. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China National Building Material derzeit bei 4,86 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 3,19 HKD liegt und somit einen Abstand von -34,36 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Wert von -12,6 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass der Aktienkurs von China National Building Material mit einer Ausprägung von 73,58 als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.