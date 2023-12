China National Accord Medicines Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

China National Accord Medicines wird derzeit aufgrund fundamentaler Kriterien als neutral eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt neutral an, da weder überkauft noch überverkauft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 und der 25-Tage-RSI bei 62,02. Die Dividendenrendite beträgt 2,02 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren von der Redaktion als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat China National Accord Medicines eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, während die Branche insgesamt bei -9,22 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.