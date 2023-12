China National Accord Medicines Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Aktienkurs von China National Accord Medicines verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um -8,04 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +5,21 Prozent für China National Accord Medicines. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,64 Prozent im letzten Jahr, wobei China National Accord Medicines 0,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China National Accord Medicines als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China National Accord Medicines-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,91 und ein Wert für den RSI25 von 64,49, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 35,25 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 28,07 CNH, was einen Unterschied von -20,37 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Accord Medicines bei 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.