China National Accord Medicines Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von China National Accord Medicines wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führte. Insgesamt ergibt sich daher für China National Accord Medicines in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China National Accord Medicines liegt bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,62 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen auf ähnlichem Niveau, was eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China National Accord Medicines-Aktie zeigt einen Wert von 22, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China National Accord Medicines.