China NT Pharma Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von China Nt Pharma fiel in den letzten 12 Monaten um -27,08 Prozent, was eine Underperformance von -19,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Der Durchschnittsverlust in diesem Bereich lag bei -8,04 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -9,08 Prozent schlechter ab, da es 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält China Nt Pharma in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für China Nt Pharma 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 0,72 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Nt Pharma. Das Unternehmen erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über China Nt Pharma unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist China Nt Pharma aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Arzneimittel). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 4,22, was einem Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,48 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.