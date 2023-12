China NT Pharma Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Nt Pharma auf 4 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 4,22 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Unternehmen im Bereich "Arzneimittel", der derzeit bei 38 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Nt Pharma derzeit bei 0,06 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,054 HKD und damit 10 Prozent unterhalb der GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,07 HKD liegt, ergibt sich eine Differenz von -22,86 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird daher auf Basis der beiden Zeiträume eine negative Bewertung abgegeben.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche hat die China Nt Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -15,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,14 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,93 Prozent, und China Nt Pharma erreichte eine Unterperformance von 11,15 Prozent im Vergleich dazu. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Nt Pharma liegt derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -3,53 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.