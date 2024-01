China NT Pharma Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von China Nt Pharma verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,08 Prozent, was 10,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für den Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt -17,88 Prozent, wobei China Nt Pharma aktuell 9,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für China Nt Pharma in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von China Nt Pharma liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent für die "Arzneimittel"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,06 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,051 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,07 HKD, was eine Distanz von -27,14 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.