China NT Pharma Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von China Nt Pharma hat in den letzten Monaten gemischte Reaktionen im Netz hervorgerufen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Nt Pharma daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von China Nt Pharma um mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich der Arzneimittel-Branche liegt die Rendite mit 9,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Nt Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 0,06 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -8,33 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -21,43 Prozent ein schlechtes Rating auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf die Dividende liegt China Nt Pharma mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittel-Branche (3,47 %) deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.