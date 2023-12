China NT Pharma Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der chinesische Arzneimittelhersteller China Nt Pharma wird fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,22 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 39,02 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Entwicklung des Aktienkurses hat China Nt Pharma im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,08 Prozent erzielt, was 17,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt -9,27 Prozent, wobei China Nt Pharma aktuell 17,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Nt Pharma liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet China Nt Pharma im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,51 %) keine Dividende aus, was einer Differenz von 3,51 Prozentpunkten entspricht. Daraus ergibt sich die aktuelle Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt zeigt die Bewertung anhand fundamentaler, performancebezogener und dividendenbezogener Kennzahlen, dass China Nt Pharma unterbewertet ist, eine schlechte Performance aufweist und keine Dividende ausschüttet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.