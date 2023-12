China Motor Bus Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Motor Bus als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Motor Bus-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 61,42 für den Zeitraum von sieben Tagen und 54,55 für den Zeitraum von 25 Tagen, beides führt zu einer neutralen Einstufung.

Des Weiteren wurde die Stimmung rund um die China Motor Bus-Aktie auf sozialen Plattformen analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft werden muss.

Die Diskussionen in den sozialen Medien hatten ebenfalls Einfluss auf die Einschätzungen für die Aktie. Hierbei wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, wobei die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Somit ergibt sich auch hier das Gesamtergebnis "neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der China Motor Bus-Aktie aktuell bei 67,9 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 59 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -13,11 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 60,42 HKD, was einem "neutralen" Signal entspricht. Somit ergibt sich auch hier ein Gesamtbefund von "neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Motor Bus-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Motor Bus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Motor Bus-Analyse.

China Motor Bus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...