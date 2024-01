China Motor Bus Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Anleger-Stimmung bei China Motor Bus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führte.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei China Motor Bus wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die China Motor Bus derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt um -13,27 Prozent über dem GD200 des Wertes. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,36 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird daher die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die China Motor Bus liegt bei 58,09 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI also ebenfalls die Einstufung "Neutral".

