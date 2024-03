China Motor Bus Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Motor Bus wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist China Motor Bus weder überkauft noch überverkauft, und erhält somit für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Motor Bus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 62,92 HKD. Der letzte Schlusskurs von 57,4 HKD weicht somit um -8,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 57,24 HKD, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für China Motor Bus ergibt, nämlich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu China Motor Bus in den sozialen Medien waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Motor Bus festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit wird China Motor Bus in Bezug auf die Stimmung und den Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft.