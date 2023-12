Mit China Molybdenum (H) wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Vergleich des Aktienkurses von Cmoc mit Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von 2,27 Prozent, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,42 Prozent aufweist, liegt Cmoc mit 9,68 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet jedoch darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cmoc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung, sodass die Cmoc insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.