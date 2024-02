China Molybdenum (H) Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cmoc besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine negative Stimmung, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält Cmoc insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Dividende: Cmoc schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 4,16 Prozentpunkte (1,84 % gegenüber 6,01 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Cmoc liegt bei 36,92, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cmoc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,55 HKD. Der letzte Schlusskurs (4,33 HKD) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,84 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,2 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,1 Prozent), weshalb die Cmoc-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Cmoc-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

