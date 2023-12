China Molybdenum (H) Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Aktie von Cmoc gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 23,67 insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 51,38 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cmoc festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung, weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cmoc in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Cmoc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,57 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +9,83 Prozent im Vergleich zur Branche. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Cmoc 9,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Cmoc derzeit eine Dividendenrendite von 1,84 % aus, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 5,98 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,13 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.