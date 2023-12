China Molybdenum (H) Aktie: In Lauerstellung

Die Analyse von Cmoc zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,67 bewertet wird, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterbewertung von 44 Prozent bedeutet. Dies weist auf eine günstige Bewertung aus fundamentaler Sicht hin.

Außerdem wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Kommentare und Beiträge zu Cmoc veröffentlicht, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt. Daher wird die Anlegerstimmung als "gut" eingestuft.

Hingegen liegt die Dividendenrendite von Cmoc mit 1,84 Prozent 4,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält daher eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Cmoc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -11,26 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -5,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cmoc daher aus technischer Sicht ein "schlechtes" Rating.