China Molybdenum (H) Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Cmoc in der Branche "Materialien" weist eine Rendite von 2,27 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Kategorie "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 4,94 Prozent, wobei Cmoc mit 2,68 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Cmoc (4,27 HKD) eine Entfernung von -7,38 Prozent vom GD200 (4,61 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 4,3 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cmoc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Cmoc ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 42 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cmoc liegt bei 23,91, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cmoc in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".