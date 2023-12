China Molybdenum Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie von Cmoc. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer negativen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cmoc eine Dividendenrendite von 1,84 % aus, was 4,13 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,97 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Anleger-Stimmung bei Cmoc ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Cmoc mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,36 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 51,41 ist und daher als unterbewertet eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Cmoc, mit positiven und negativen Aspekten, die bei der Einschätzung berücksichtigt werden sollten.