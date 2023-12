China Molybdenum Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cmoc liegt bei 71,93 und weist somit auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Cmoc in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,27 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,57 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,57 Prozent verzeichnete, liegt Cmoc um 9,83 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Cmoc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Cmoc als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,67 insgesamt 54 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 51,38 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".