China Molybdenum Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Cmoc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als äußerst positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 2,27 Prozent liegt Cmoc um mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche, zu der Cmoc gehört, liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -7,25 Prozent. Auch hier übertrifft Cmoc mit einer Rendite von 9,52 Prozent die Konkurrenz deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Cmoc überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Cmoc eine Rendite von 1,84 Prozent auf, was 4,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Zur technischen Analyse: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cmoc beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 66,67 Punkte, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,18, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.