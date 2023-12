China Molybdenum Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie von Cmoc weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,84 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,98 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dieser Unterschied von 4,13 Prozentpunkten führt zu der Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cmoc als unterbewertet, da das KGV mit 23,67 insgesamt 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 51,38 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Cmoc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, wodurch eine negative Entwicklung signalisiert wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cmoc in den vergangenen vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung der Cmoc-Aktie in den verschiedenen Bereichen, was Anlegerinnen und Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.