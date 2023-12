China Modern Dairy Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

China Modern Dairy: Unterbewertet und Neutral bewertet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Modern Dairy liegt aktuell bei 20,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 71 Prozent liegt. Die Nahrungsmittelbranche weist einen Wert von 69,96 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für China Modern Dairy zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Modern Dairy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 65,22) weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende liegt China Modern Dairy mit einer Ausschüttung von 1,98 % unter dem Branchendurchschnitt Nahrungsmittel von 3,66 %. Diese Differenz von 1,67 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass China Modern Dairy laut fundamentaler Kriterien unterbewertet ist, das Anleger-Sentiment neutral ist und der RSI sowie die Dividendenrendite auf eine neutrale bis negative Einschätzung hindeuten.