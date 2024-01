China Modern Dairy Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Anleger-Stimmung für China Modern Dairy ist neutral, wie aus den Diskussionen auf sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tategorne wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass China Modern Dairy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" eine Rendite von -23,92 Prozent erzielt hat, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -12,34 Prozent, wobei China Modern Dairy mit 11,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Modern Dairy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Nahrungsmittel, mit einem Unterschied von 1,54 Prozentpunkten (2,11 % gegenüber 3,66 %). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet ist China Modern Dairy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 20,05, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,09 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.