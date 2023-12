China Modern Dairy Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Der Aktienkurs der China Modern Dairy weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -24,68 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -9,81 Prozent, wobei China Modern Dairy mit 14,88 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -16,09 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -7,59 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,27 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 72 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 72. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Modern Dairy liegt bei 71,43, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Modern Dairy-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Modern Dairy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Modern Dairy-Analyse.

China Modern Dairy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...