China Modern Dairy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. China Modern Dairy hat derzeit ein KGV von 20, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Damit ist China Modern Dairy aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,98 Prozent und liegt somit 1,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,66). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von China Modern Dairy daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. China Modern Dairy zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Modern Dairy-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,67) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Modern Dairy.