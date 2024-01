China Mobile Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Mobile ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führte. Eine Analyse auf Basis von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist China Mobile im Vergleich zum Branchendurchschnitt der drahtlosen Telekommunikationsdienste eine Dividendenrendite von 7,21 % auf, was 0,34 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 7,55 % ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von China Mobile derzeit bei 65,51 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 65,25 HKD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Abstand zum GD200 beträgt -0,4 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 62,85 HKD, was einem Abstand von +3,82 Prozent entspricht. Somit wird auch hier die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor hat China Mobile eine Rendite von 28,19 Prozent erzielt, was 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche der drahtlosen Telekommunikationsdienste verzeichnete eine mittlere Rendite von 22,61 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Mobile mit 5,58 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.