China Mobile Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat die China Mobile-Aktie einen RSI-Wert von 39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (45,42). Auch hier ist China Mobile weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,42), und die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Mobile.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über China Mobile wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält China Mobile auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von China Mobile liegt bei 7,21 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,59 Prozent in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die China Mobile derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 65,64 HKD, während der Kurs der Aktie bei 66,55 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 65,92 HKD zeigt eine Abweichung von +0,96 Prozent und klassifiziert die Aktie als "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".