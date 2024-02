China Mobile Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

China Mobile: Aktuelle Analyse zeigt "Neutral"-Bewertung

Die Dividendenrendite von China Mobile liegt mit 7,21 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,6 % für Drahtlose Telekommunikationsdienste. Dies resultiert in einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich China Mobile in den letzten Tagen überwiegend neutral. Die Diskussion war geprägt von sowohl positiven als auch negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führte. Statistische Analysen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Mobile mit 9,8 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 18,52. Dadurch wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt für China Mobile ein "Neutral"-Rating, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (47,95) führen zu dieser Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt die Gesamtanalyse der Dividende, der Anlegerstimmung, der fundamentalen und technischen Indikatoren eine aktuelle "Neutral"-Bewertung für China Mobile.