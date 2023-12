China Mobile Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Bewertung hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. China Mobile hat derzeit ein KGV von 9,34, was 47 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 17 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten hat China Mobile eine Performance von 30,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt nur um 23,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von 7,14 Prozent für China Mobile in diesem Branchenvergleich. Zusätzlich lag die mittlere Rendite des "Telekommunikationsdienste"-Sektors bei -9,13 Prozent im letzten Jahr, wobei China Mobile um 39,47 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine "gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China Mobile beträgt derzeit 7,12 Prozent, was 1,14 Prozent über dem Durchschnitt von 5,99 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China Mobile ebenfalls eine "gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf China Mobile. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einstufung für China Mobile.