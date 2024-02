China Mobile Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die chinesische Telekommunikationsgesellschaft China Mobile hat eine Dividende von 7,21 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,58 % nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,37 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Telekommunikationssektor hat die Aktie von China Mobile im letzten Jahr eine Rendite von 24,56 % erzielt, was 44,48 % über dem Durchschnitt liegt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von China Mobile mit 67,85 HKD 2,45 % über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 3,38 %, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.