China Mobile Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten haben sich China Mobile auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um China Mobile in den sozialen Medien behandelt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, die zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führen. Somit wird China Mobile hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von China Mobile mit 67,85 HKD inzwischen 2,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,38 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende liegt China Mobile mit einer Dividende von 7,21% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (7,58%) nur leicht darunter, mit einer Differenz von 0,37 Prozentpunkten. Aus diesem Grund ergibt sich derzeit die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,56 Prozent erzielt, was 44,48 Prozent über dem Durchschnitt (-19,93 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 11,64 Prozent, und China Mobile liegt aktuell 12,92 Prozent darüber. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.