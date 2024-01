China Mobile Aktie: Jubelschreie!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme positiver Kommentare über China Mobile festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie im grünen Bereich liegt und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über China Mobile diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,02 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der China Mobile-Aktie von 65,47 HKD mit dem aktuellen Kurs von 64,8 HKD vergleicht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 62,69 HKD, liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,37 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Mobile somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an acht Tagen im Vordergrund standen und negative Themen an fünf Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Mobile diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Mobile führt bei einem Niveau von 5,63 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,07 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".