China Minsheng Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die China Vered-Aktie wird aktuell ein RSI-Wert von 33,33 angegeben, was auf eine neutrale Position hinweist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. In Bezug auf China Vered wurden die Kommentare neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für China Vered aktuell 26,41, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist China Vered eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.