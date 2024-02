China Minsheng Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Vered liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist China Vered weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet ist China Vered unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,41, ein Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,76. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für China Vered führt.

Die Dividendenrendite für China Vered beträgt 0 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.