China Minsheng Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Anleger von China Vered haben in den vergangenen zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Betrachtet man die fundamentale Analyse, so gilt die Aktie von China Vered als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,41 insgesamt 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Des Weiteren können Anleger, die in die Aktie von China Vered investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag erzielen. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen daher zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns.