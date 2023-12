China Minsheng Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt und somit Anhaltspunkte für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der China Vered-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 18,75, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher eine gute Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung somit ein positives Rating für die China Vered-Aktie.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die China Vered-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,05 Prozent gezeigt, da sie um 17,54 Prozent gefallen ist, während der Branchendurchschnitt nur bei -7,5 Prozent lag. Ebenso lag die Rendite des "Finanzen"-Sektors bei -6,78 Prozent, was bedeutet, dass China Vered um 10,76 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde festgestellt, dass die Aktivität und Diskussionsintensität für China Vered im Netz durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt sich kaum eine Veränderung in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für China Vered in diesem Punkt somit eine neutrale Einstufung.

Die Dividendenrendite von China Vered liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,74 % als schlecht eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich nach den verschiedenen Bewertungskategorien eine gemischte Bewertung für die China Vered-Aktie, wobei sich sowohl positive als auch negative Aspekte zeigen.