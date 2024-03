China Minsheng Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. China Vered hat derzeit ein KGV von 26,41, was 8 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Vered derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zu 5,75 Prozent in der Branche "Kapitalmärkte" erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Vered-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (64,81) weisen auf ein neutrales Rating hin.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Vered gab. Die Aktie erhält daher ein neutrales Rating basierend auf der Häufigkeit und Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die China Vered-Aktie auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien als neutral bewertet.